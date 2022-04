Concert STORM, duo vielle électrique et percussions Ecluse St Pierre,Toulouse (31)

Concert STORM, duo vielle électrique et percussions Ecluse St Pierre,Toulouse (31), 8 avril 2022, . Concert STORM, duo vielle électrique et percussions

Ecluse St Pierre, Toulouse (31), le vendredi 8 avril à 21:30

Un duo vielle à roue électrique et percussions et avec Guilhem Desq et Sébastien Gisbert. *”Il y a la rencontre de deux alchimistes du son, de deux musiciens créateurs … Puis il y a la fusion de leurs univers ; celui de la vielle à roue et des percussions. Chemin initiatique sonore, exploration, ode au corps-instrument, performance hybride, Sébastien Gisbert et Guilhem Desq nous livrent un itinéraire musical empreint d’urgence, de textures, et de poésie”.* Concert à l’occasion de la sortie de leur nouvel album. [**Les billets sont en vente ici**](https://guilhemdesq.us11.list-manage.com/track/click?u=03dd6b474ee3de8c4dc90baa3&id=07c6fb5424&e=7ac5c6d5d8) Vidéo : [**A l’abordage!**](https://www.youtube.com/watch?v=Hv_Ap7pRYFc) *source : événement [Concert STORM, duo vielle électrique et percussions](https://agendatrad.org/e/36102) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec STORM, duo vielle électrique et percussions Ecluse St Pierre,Toulouse (31) 3, Allée de Brienne Ecluse St Pierre, 31000 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T21:30:00 2022-04-08T01:30:00

Détails Autres Lieu Ecluse St Pierre,Toulouse (31) Adresse 3, Allée de Brienne Ecluse St Pierre, 31000 Toulouse, France lieuville Ecluse St Pierre,Toulouse (31)

Ecluse St Pierre,Toulouse (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//