CONCERT : STOP II AU BAR MARINS D’EAU DOUCE Niafles, 14 mai 2022, Niafles.

Le « Tournesol » devient « Marins d’eau douce ! ». Bar, snack, épicerie, mais aussi lieu de fête et de vie avec un programme d’animations à l’année.

Première date : l’ouverture, avec STOP II. Ce duo bordelais, rejoint par Looch (ex musicien et cofondateur des Magnetix) s’inscrit volontiers dans le revival de la musique country et blues de ces vingt dernières années. Il distille en toute simplicité une musique frelatée, avec l’efficacité et la précision d’un tracteur en plein labour.

Le samedi 14 mai, rendez-vous à Niafles pour l’ouverture du bar “Marins d’eau douce” avec un concert de Stop II.

