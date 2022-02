Concert Steven Prigent Lesneven, 23 avril 2022, Lesneven.

Concert Steven Prigent L’Arvorik, rue du Rétalaire L’Arvorik Lesneven

2022-04-23 20:30:00 – 2022-04-23 22:00:00 L’Arvorik, rue du Rétalaire L’Arvorik

Lesneven Finistère Lesneven

Piano / Ambient / Trip hop / Néo-classique

Pianiste, compositeur, le breton Steven Prigent a roulé sa bosse dans ses contrées bretonnes et autres terres plus lointaines. Il défend aujourd’hui un projet solo en puisant son inspiration dans un style musical progressif, qu’on qualifierait aujourd’hui de néo-classique, d’ambient : une musique introspective voire intimiste. Sa musique oscille dans des contours qui font penser à du Jean Michel Jarre électro plus, des spasmes référencés Tiersen, voire du Satie qui se serait de nos jours laissé titiller par des ambiances électros minimalistes.

L’univers de Steven est posé : intimiste, contrarié voire écorché, tantôt une berceuse et parfois des accords qui sonneraient comme la Bande Originale de sa vie qu’il aurait peut-être pensé comme une poésie sonore. Pour cet album, Steven a su s’entourer de talents du coin : Christophe Rocher à la clarinette, son ami musicien Robin Foster à la guitare, ses compagnons de route du groupe e.Sens : Nicolas Morvan au saxo et Erwan Bargain à la voix et à la plume.

Réservation ou billetterie sur place

