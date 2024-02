CONCERT STÉPHANE PILON Salle communale La Grande-Fosse, samedi 9 mars 2024.

Le café associatif et culturel Grande Fosse Café présente le chanteur québécois .

Le café, fidèle à son habitude, aura le plaisir de vous faire découvrir un auteur-compositeur-interprète reconnu sur la scène musicale québécoise. Stéphane Pilon, affectueusement appelé le rocker-troubadour, a su conquérir le cœur du public grâce à ses mélodies captivantes et ses paroles poignantes. Ce 9 mars, il sera sur scène accompagné d’un band de musiciens chevronnés et Stéphane vous fera voyager au bout du monde avec ses chansons colorées. C’est un moment unique que Grande Fosse Café vous propose pour le plaisir de partager autour de la musique. Attention, places limitées. Il est prudent de réserver.

Ouverture du bar à 19h.Tout public

12 EUR.

Début : 2024-03-09 20:00:00

fin : 2024-03-09 22:00:00

Salle communale 14 Le Centre

La Grande-Fosse 88490 Vosges Grand Est contact@grandefossecafe.fr

