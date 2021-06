Concert Stella Splendens Cazideroque, 25 juin 2021-25 juin 2021, Cazideroque.

Concert Stella Splendens 2021-06-25 – 2021-06-25

Cazideroque Lot-et-Garonne Cazideroque

0 0 EUR Musiques d’Orient et d’Occident au temps des troubadours par la compagnie Opér’Azul.

Catalina Skinner au chant,

Jödel Grasset-Saruwatari au luth, psaltérion et cloches,

Pierre-Yves Binard au chant et percussions,

Iyad Haimour au qânoun, oud et flûte Ney.

Musiques d’Orient et d’Occident au temps des troubadours par la compagnie Opér’Azul.

Catalina Skinner au chant,

Jödel Grasset-Saruwatari au luth, psaltérion et cloches,

Pierre-Yves Binard au chant et percussions,

Iyad Haimour au qânoun, oud et flûte Ney.

+33 6 11 59 33 90

Musiques d’Orient et d’Occident au temps des troubadours par la compagnie Opér’Azul.

Catalina Skinner au chant,

Jödel Grasset-Saruwatari au luth, psaltérion et cloches,

Pierre-Yves Binard au chant et percussions,

Iyad Haimour au qânoun, oud et flûte Ney.

Musiques d’Orient et d’Occident au temps des troubadours par la compagnie Opér’Azul.

Catalina Skinner au chant,

Jödel Grasset-Saruwatari au luth, psaltérion et cloches,

Pierre-Yves Binard au chant et percussions,

Iyad Haimour au qânoun, oud et flûte Ney.

PHP

dernière mise à jour : 2021-06-14 par