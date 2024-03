Concert « Starmania » Buchy, dimanche 7 avril 2024.

Concert « Starmania » Buchy Seine-Maritime

L’association Gilles Martin et l’Harmonie de Forges les Eaux organisent conjointement un après-midi concert le dimanche 7 avril 2024 à partir de 16 h 00 dans la Halle en Scène de Buchy, sur les musiques de la comédie musicale Starmania le fameux opéra rock.

L’harmonie de Forges les eaux dirigée par Franck Dupont et l’orchestre Lagacy ( ex Collin Thomas ) seront les exécutants de ces thèmes musicaux ô combien connus et appréciés de tous;

Les bénéfices de ce spectacle alimenteront le fonds de deux entités.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 15:00:00

fin : 2024-04-07

Route de Forges

Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie associationgm@gmail.com

