Concert Starman memories to Bowie Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, samedi 10 août 2024.

Tous les samedis en juillet et août, retrouvez au kiosque des concerts avec un Tribute Band (ou Cover Band). Ce sont des groupes qui sont spécialisés dans la reprises de groupes célèbres (tribute to Queen, to AC/DC, to Pink Floyd…) ou d’une période (Tribute to années 80…).

STARMAN Il s’agit d’un groupe professionnel talentueux qui bénéficie du parrainage de l’exigeant BOWIE FRANCE-Paris, il reprend le très riche répertoire de David BOWIE sur une large période et constitue une réelle originalité par rapport à l’offre tribute qui repose à peu près sur les mêmes artistes. Les tributes BOWIE sont rares en France, ils sont au nombre de 3. Starman, basé à Langon (33), fait partie de ce petit nombre. Composé de 5 musiciens professionnels, le groupe reprend avec un enthousiasme communicant et un talent reconnu le répertoire de 1969 à 2013 incluant ses plus grands tubes. 0 0 EUR.

Début : 2024-08-10 21:00:00

fin : 2024-08-10 23:00:00

Place Louis XIV Kiosque

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

