Montignac-Toupinerie Montignac-Toupinerie Lot-et-Garonne, Montignac-Toupinerie Concert – Stanley Hanks Montignac-Toupinerie Montignac-Toupinerie Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Montignac-Toupinerie

Concert – Stanley Hanks Montignac-Toupinerie, 30 octobre 2021, Montignac-Toupinerie. Concert – Stanley Hanks 2021-10-30 – 2021-10-30

Montignac-Toupinerie Lot-et-Garonne Montignac-Toupinerie La mairie de Montignac-Toupinerie, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Lauzun, vous propose un concert de Stanley Hanks, musicologue, pianiste et chanteur de notre territoire.

Le programme musical de la soirée se compose de nombreuses pièces du répertoire populaire français, anglais et espagnol. Un instant musical qui rempli de bonheur !

Gratuit. Réservations conseillées, places limitées. La mairie de Montignac-Toupinerie, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Lauzun, vous propose un concert de Stanley Hanks, musicologue, pianiste et chanteur de notre territoire.

Gratuit. Réservations conseillées, places limitées. +33 6 08 94 22 79 La mairie de Montignac-Toupinerie, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Lauzun, vous propose un concert de Stanley Hanks, musicologue, pianiste et chanteur de notre territoire.

Le programme musical de la soirée se compose de nombreuses pièces du répertoire populaire français, anglais et espagnol. Un instant musical qui rempli de bonheur !

Gratuit. Réservations conseillées, places limitées. ©alainboucheres dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Montignac-Toupinerie Autres Lieu Montignac-Toupinerie Adresse Ville Montignac-Toupinerie lieuville 44.54721#0.34825