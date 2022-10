CONCERT – STANISLAS SEXTET Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Nancy Les musiciens du Quatuor Stasnislas retrouveront avec joie John Fadial et Beth Vanderborgh, avec lesquels ils ont joué et enregistré si souvent des deux côtés de l’Atlantique depuis plus de 25 ans. Frédéric Chopin : 3 Mazurkas (transcriptions pour quatuor à cordes de Didier Goret) Erwin Schulhoff (1894-1942) : Sextuor à cordes Vincent d’Indy (1851-1931) : Sextuor à cordes opus 92 poirel@nancy.fr +33 3 83 32 31 25 https://poirel.nancy.fr/accueil-2769.html Nancy

