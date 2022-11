Concert Stanislas Grimbert Centre Jean Verdier, 6 janvier 2023, Paris.

Le vendredi 06 janvier 2023

de 19h00 à 20h00

. gratuit

réservation conseillée, envoyer un mail à bibliotheque.lancry@paris.fr avec vos nom, prénom, email et téléphone portable.

Batterie/vibraphone électrique (All star session & backing musician)

STANISLAS GRIMBERT (batterie/vibraphone hybride)

Stanislas Grimbert est un musicien professionnel (claviers percussion/batterie) parisien de plus de 20 ans de métier qui ne cesse de brouiller les pistes. Son métissage culturel (des Antilles à l’Europe de l’Est) et ses goûts éclectiques l’a amené à jouer avec des formations de free jazz (Guillaume Perret, Thomas de Pourquery), de musique contemporaine (Scoring Orchestra, Benjamin Meyers), des groupes de rock (Mademoiselle K) et d’électro (Dr(dr)one).

Quand il ne joue pas avec les autres, Stanislas Grimbert crée ses propres compositions à partir d’un instrument hybride qui combine la batterie et le vibraphone électrifié. Et délivre sur scène des performances spectaculaires qui jouent sur les contrastes, entre épure et densité rythmique, où la mélodie n’est jamais absente.

stanislasgrimbert.com

Centre Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 Paris

Contact : 01 42 03 25 98 bibliotheque.lancry@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothèque-Discothèque-Lancry https://www.facebook.com/Bibliothèque-Discothèque-Lancry

