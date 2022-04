Concert – Standall Gigny-sur-Saône, 21 mai 2022, Gigny-sur-Saône.

Concert – Standall Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône

2022-05-21 19:00:00 – 2022-05-21 23:30:00 Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont

Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire Gigny-sur-Saône

EUR Standall est un groupe très récent, résultant de la rencontre de cinq passionnés de musique aux influences très eighties (Sisters of Mercy, Siouxie and the Banshee’s, The Cure, Dépêche Mode, etc….) Ces influences(Rock,pop, coldwave, newave) ainsi que la somme des expériences des membres du groupe nous ont permis de composer une dizaine de chansons en quelques mois d’existence. Standall : Émilie (chant), Guillaume (guitare), Nick (clavier), Eric (batterie), Bruno (basse).

fartfelien@aol.com https://morarderic.wixsite.com/fartfelu-fartfelien/spectacles

