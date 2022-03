Concert Staccato – Dubioza Kolektiv + Les Ramoneurs de Menhirs Miramont-de-Guyenne, 8 avril 2022, Miramont-de-Guyenne.

Concert Staccato – Dubioza Kolektiv + Les Ramoneurs de Menhirs ZA Bouilhaguet Salle La Basane Miramont-de-Guyenne

2022-04-08 – 2022-04-08 ZA Bouilhaguet Salle La Basane

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne

18 18 EUR L’association Staccato invite les groupes Dubioza Kolektiv et les Ramoneurs de Menhirs !

Dubioza Kolektiv : musique Balkan Ska Rock Reggae – Bosnie

Les Ramoneurs de Menhirs : Punk-trad détonnant et à l’insoumission bérurière, une vraie fête populaire entrainant toutes les générations et rassemblant toutes les tribus !

Ouverture des portes à 21h.

