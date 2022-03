Concert STABAT MATER Eglise Saint- François d’Assise Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert STABAT MATER Eglise Saint- François d’Assise, 9 avril 2022, Paris. Concert STABAT MATER

Eglise Saint- François d’Assise, le samedi 9 avril à 20:00

Concert STABAT MATER (Duo + orgue par Pierre CHEPELOV

Entrée Libre

Concert Stabat Mater Eglise Saint- François d’Assise 9, rue de Mouzaïa 75019 PARIS Paris Quartier d’Amérique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T20:00:00 2022-04-09T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Eglise Saint- François d'Assise Adresse 9, rue de Mouzaïa 75019 PARIS Ville Paris lieuville Eglise Saint- François d'Assise Paris

Eglise Saint- François d'Assise Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert STABAT MATER Eglise Saint- François d’Assise 2022-04-09 was last modified: by Concert STABAT MATER Eglise Saint- François d’Assise Eglise Saint- François d'Assise 9 avril 2022 Église Saint-François d'Assise Paris Paris

Paris