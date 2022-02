Concert-Stabat Mater – Dvorak Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois

Concert-Stabat Mater – Dvorak Semur-en-Auxois, 19 juin 2022, Semur-en-Auxois. Concert-Stabat Mater – Dvorak Place Notre-Dame Collégiale Notre-Dame Semur-en-Auxois

2022-06-19 – 2022-06-19 Place Notre-Dame Collégiale Notre-Dame

Semur-en-Auxois Côte-d’Or Concert du Stabat Mater de A. Dvorák par le Chœur de Haute Côte-d’Or, direction Jean-Christophe Hurtaud

Alexandra Alexandrescu, piano

Joël Haddad, timbales

Solistes du Choeur de Radio France : Sandrine Eyglier, soprano ; Claudine Margely, alto ; Pierre Vaello, ténor ; Mark Pancek, basse choeurdehautecotedor@gmail.com Concert du Stabat Mater de A. Dvorák par le Chœur de Haute Côte-d’Or, direction Jean-Christophe Hurtaud

Alexandra Alexandrescu, piano

Joël Haddad, timbales

Solistes du Choeur de Radio France : Sandrine Eyglier, soprano ; Claudine Margely, alto ; Pierre Vaello, ténor ; Mark Pancek, basse Place Notre-Dame Collégiale Notre-Dame Semur-en-Auxois

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Semur-en-Auxois Autres Lieu Semur-en-Auxois Adresse Place Notre-Dame Collégiale Notre-Dame Ville Semur-en-Auxois lieuville Place Notre-Dame Collégiale Notre-Dame Semur-en-Auxois Departement Côte-d'Or

Concert-Stabat Mater – Dvorak Semur-en-Auxois 2022-06-19 was last modified: by Concert-Stabat Mater – Dvorak Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 19 juin 2022 Côte-d'Or Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois Côte-d'Or