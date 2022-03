Concert St Patrick FMR & Chillidogs Salle des fêtes,Guilly (45), 19 mars 2022, .

Venez fêter la Saint Patrick le samedi 19 mars 2022 à la salle des fêtes de Guilly en compagnie des Groupes:FMR : ElecTradRock ! FMR propose des Concerts | Bals Folks où le chant et la cornemuse mènent la danse sur des rythmiques dynamiques, dans une bonne humeur communicative et avec une énergie qui donne des fourmis dans les pieds !Les CHILLIDOGSLes « ChilliDogs », formation rock originaire d’Orléans, propose un répertoire de compositions originales et de reprises dans la pure tradition du blues rock et pub rock anglais. Autour de leur non moins britannique Chanteur, cette formation Orléanaise fait partie de ceux qui défendent un Blues rock énervé et énergique, dans la droite ligne de leurs ainés ( Dr Feelgood, The Pirates, Nine below zero … ) Avec conviction et à travers leurs compos originales, c’est sur scène que les Chillidogs donnent la pleine mesure de leur style.![????](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc6/1/16/1f6a9.png)salle des fêtes de Guilly(45600)![⌚](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tfa/1/16/231a.png)19h00/1h00![????](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t21/1/16/1f3b8.png)concert![????](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t68/1/16/1f374.png)![????](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t15/1/16/1f37a.png) restauration buvette sur place *source : événement [Concert St Patrick FMR & Chillidogs](https://agendatrad.org/e/35879) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Chillidogs et FMR

Salle des fêtes,Guilly (45) 15 Rue des Ecoles Salle des fêtes, 45600 Guilly, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T19:00:00 2022-03-19T23:00:00