Concert St Patrick avec Lauriane Fox David Cistrières Cistrières Catégories d’Évènement: Cistrières

Haute-Loire

Concert St Patrick avec Lauriane Fox David, 18 mars 2023, Cistrières Cistrières. Concert St Patrick avec Lauriane Fox Association Horses and bikes David Cistrières Haute-Loire David Association Horses and bikes

2023-03-18 – 2023-03-18

David Association Horses and bikes

Cistrières

Haute-Loire Cistrières A partir de 21h, concert gratuit, ambiance 100% St Patrick, musique celtique avec Lauriane Fox. Repas sur réservations au Country Saloon au 06 24 03 30 36 ou 04 71 00 45 52 country.saloon.cistrieres@gmail.com David Association Horses and bikes Cistrières

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Cistrières, Haute-Loire Autres Lieu Cistrières Adresse Cistrières Haute-Loire David Association Horses and bikes Ville Cistrières Cistrières Departement Haute-Loire Lieu Ville David Association Horses and bikes Cistrières

Cistrières Cistrières Cistrières Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cistrieres cistrieres/

Concert St Patrick avec Lauriane Fox David 2023-03-18 was last modified: by Concert St Patrick avec Lauriane Fox David Cistrières 18 mars 2023 Association Horses and bikes David Cistrières Haute-Loire Cistrières David Cistrières Haute-Loire

Cistrières Cistrières Haute-Loire