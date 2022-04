Concert Splendeurs du baroque Église Saint-Symphorien, 22 mai 2022, Versailles.

Concert Splendeurs du baroque

Église Saint-Symphorien, le dimanche 22 mai à 16:00

Une production du Chœur Aria de Paris. Avec la participation de l’Ensemble Vocal “Les Saisons”. **VIVALDI** : Le Printemps et Concerto pour deux trompettes **HAENDEL** : Royal Fireworks et DIXIT DOMINUS **Chœur** **Musique des Troupes de Marine de Versailles** **Solistes** des classes de chant du Conservatoire et du Centre de Musique **Baroque** de Versailles **Direction** : Grégoire MICHAUD

Prévente 15€ (Lien weezevent) – Sur place 18€ – Réduit 10€ (étudiants, demandeurs d’emploi) – Gratuit < 16 ans Au profit de la cellule d'aide aux blessés et des familles endeuillées de l'Armée de Terre. Église Saint-Symphorien 1 Rue Saint-Fiacre, 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T16:00:00 2022-05-22T17:30:00