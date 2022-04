Concert Splendeurs du Baroque Eglise Saint Christophe de Javel Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert Splendeurs du Baroque Eglise Saint Christophe de Javel, 21 mai 2022, Paris. Le samedi 21 mai 2022

de 20h30 à 22h30

. payant Prévente : 15€ Sur place : 18€ Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi) : 10€ Gratuit pour les moins de 16 ans

Revivez la période faste des splendeurs de la musique baroque en assistant à deux représentations exceptionnelles au profit de la cellule d’aide aux blessés et des familles endeuillées de l’Armée de Terre. Le Chœur Aria de Paris, dirigé par Grégoire Michaud s’associera à l’ensemble vocal Les Saisons, dirigé par Gilles André. Pour cette grande occasion, près de 35 musiciens issus des Troupes de Marine de l’Armée de Terre de Versailles et 5 solistes issus des pôles d’enseignement d’Ile de France et en voie de professionnalisation prendront part à ces deux concerts pour vous faire vivre un moment unique. Programme : HAENDEL – Dixit Dominus – Royal fireworks (extraits) VIVALDI – Concerto pour deux trompettes – Le printemps Eglise Saint Christophe de Javel 28 Rue de la Convention 75015 Paris Contact : https://www.ariadeparis.com/ contact@ariadeparis.com https://www.facebook.com/ariadeparis https://www.facebook.com/ariadeparis https://www.ariadeparis.com/event/

Aria de Paris, Karine Portal

