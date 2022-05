Concert spirituel : University of Miami Frost Choral Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Eure-et-Loir

Concert spirituel : University of Miami Frost Choral Chartres, 18 mai 2022, Chartres. Concert spirituel : University of Miami Frost Choral Chartres

2022-05-18 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-24

Chartres Eure-et-Loir Fort d’une longue tradition d’excellence, le chœur de la Frost School of Music de l’Université de Miami est réputé pour sa qualité vocale et son exigence de travail. Les étudiants poursuivant ce cycle d’étude sont orientés vers l’excellence musicale, à travers l’éducation, l’enseignement, la composition, l’interprétation ainsi que les auditions en public. L’aspect humain à travers la personnalité de chaque étudiant est aussi pris en compte. La chorale s’est produite lors de conventions régionales et nationales, notamment les conférences de l’American Choral Directors Association et se joint régulièrement à des norchestres professionnels pour interpréter le répertoire symphonique. Les chanteurs sont régulièrement sollicités pour donner des concerts ou participer à des festivals. Œuvres de Josquin des Prez, William Byrd, Richard Farrant, Gabriel Fauré, Spirituals +33 2 37 21 59 08 Fort d’une longue tradition d’excellence, le chœur de la Frost School of Music de l’Université de Miami est réputé pour sa qualité vocale et son exigence de travail. Les étudiants poursuivant ce cycle d’étude sont orientés vers l’excellence musicale, à travers l’éducation, l’enseignement, la composition, l’interprétation ainsi que les auditions en public. L’aspect humain à travers la personnalité de chaque étudiant est aussi pris en compte. La chorale s’est produite lors de conventions régionales et nationales, notamment les conférences de l’American Choral Directors Association et se joint régulièrement à des norchestres professionnels pour interpréter le répertoire symphonique. Les chanteurs sont régulièrement sollicités pour donner des concerts ou participer à des festivals. concert spirirtuel

Chartres

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Chartres, Eure-et-Loir Autres Lieu Chartres Adresse Ville Chartres lieuville Chartres Departement Eure-et-Loir

Chartres Chartres Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres/

Concert spirituel : University of Miami Frost Choral Chartres 2022-05-18 was last modified: by Concert spirituel : University of Miami Frost Choral Chartres Chartres 18 mai 2022 Chartres Eure-et-Loir

Chartres Eure-et-Loir