Concert spirituel sur la Colline Ronchamp, 2 juillet 2022, Ronchamp.

Concert spirituel sur la Colline

13 route de la Chapelle Colline Notre-Dame du Haut Ronchamp Haute-Saône Colline Notre-Dame du Haut 13 route de la Chapelle

2022-07-02 18:00:00 – 2022-07-02 19:30:00

Colline Notre-Dame du Haut 13 route de la Chapelle

Ronchamp

Haute-Saône

Ronchamp Haute-Saône

Ce concert spirituel « Immersion dans les résonances sonores des chapelles de Ronchamp » – propose une écoute fine et silencieuse des résonances sonores de la chapelle Notre-Dame du Haut .

Ces résonances seront suscitées par :

Marcel DEROCHE, chant antique

Jean DELORN, violon et alto

François DUREUX, flûtes

et les membres du groupe expérimental

Programme : chant antique occidental, improvisations cordes, cordes et voix, cordes et flûtes.Durée : environ 1h30

Il sera demandé de ne pas circuler dans la chapelle et de renoncer aux applaudissements.

accueil@collinenotredameduhaut.com +33 3 84 20 73 27

Ce concert spirituel « Immersion dans les résonances sonores des chapelles de Ronchamp » – propose une écoute fine et silencieuse des résonances sonores de la chapelle Notre-Dame du Haut .

Ces résonances seront suscitées par :

Marcel DEROCHE, chant antique

Jean DELORN, violon et alto

François DUREUX, flûtes

et les membres du groupe expérimental

Programme : chant antique occidental, improvisations cordes, cordes et voix, cordes et flûtes.Durée : environ 1h30

Il sera demandé de ne pas circuler dans la chapelle et de renoncer aux applaudissements.

Colline Notre-Dame du Haut 13 route de la Chapelle Ronchamp

dernière mise à jour : 2022-06-25 par