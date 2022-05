Concert Spirituel pour la Fête de l’Ascension : Requiem de W.A. Mozart & Romance d’Antonín Dvořák

2022-05-26 – 2022-05-26 ORCHESTRE DE LA BASTILLE : Cet orchestre symphonique d'environ 45 jeunes musiciens amateurs, créé à Paris en 2009 par le chef Émilie POSTEL-VINAY, s'attache d'une part à jouer le grand répertoire symphonique (Haydn, Schubert, Ravel, Mendelssohn, Dvorak) mais aussi les concertos pour lesquels il collabore avec des solistes de renom, comme Thierry BARBÉ, 1ère contrebasse solo de l'opéra de Paris. CHOEUR JUBILO CANTO nCe chœur de 50 choristes amateurs, a été créé à Paris en 2010, par la mezzo-soprano Odile nDESCOLS. Son répertoire est composé d'oratorios baroques, Vivaldi, Monteverdi, Hændel, mais aussi nclassiques et romantiques, Beethoven, Dvorak. Choeur de l'école de musique de Bonifacio & Choeur Jubilo Canto Direction: Odile Descols nOrchestre de la Bastille Direction: Emilie Postel-Vinay +33 2 37 21 59 08 http://www.cathedrale-chartres.org/

