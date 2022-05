Concert spirituel : Les chœurs de l’Université du Nebraska Chartres, 21 mai 2022, Chartres.

Concert spirituel : Les chœurs de l’Université du Nebraska Chartres

2022-05-21 20:30:00 – 2022-05-21

Chartres Eure-et-Loir

University of Nebraska Singers est le premier ensemble choral phare de l’Université de Nebraska-Lincoln. La chorale regroupe tous les étudiants en musique mais plus largement les étudiants de toute l’université sont encouragés à auditionner et à participer. L’ensemble comprend aujourd’hui 70 choristes qui répètent 4 heures chaque semaine. Leur répertoire comprend de la musique du XIIIe siècle à nos jours, y compris des œuvres écrites spécialement pour eux. La chorale a effectué de nombreuses tournées nationales et internationales.

Direction Dr. Peter EKLUND / Dr. Marques L.A. GARRETT

Sous la direction de l’actuel directeur, le Dr Peter A. Eklund, les chanteurs ont récemment donné la Messe en si mineur de Bach, le Requiem de Duruflé, le War Requiem de Britten, le Requiem de Verdi.

Programme : Œuvres de Monteverdi, Scarlatti, Brahms, Rheinberger, Biebl,, Spirituals



