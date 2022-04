Concert spirituel Église Saint-Séverin Paris Catégorie d’évènement: Paris

Samedi 9 avril à 16h, VIA CRUCIS de Franz LISZT. Œuvre rare en concert. Chants Sacrés Orthodoxes pour le Carême et Pâques. David ALAN-NIHIL, création de l’Angélisme n°77 “Animae Mundi” pour voix d’hommes et chœur mixte en canon à 5 voix par le Choeur Znaménié de Paris, orgue : Anna HOMENYA, soliste principale : Gabrielle SAVELLI MEZZO et les interventions des Solistes : Matthias ROSSBACH (baryton), Nikita KROUGLY-ENCKE (basse), Ekaterina YANOFF (soprano) en soutien humanitaire et médical au peuple ukrainien Église Saint-Séverin 1 rue des prêtres Saint-Séverin Paris Paris

