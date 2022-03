Concert spirituel de carême Église Saint-Ferdinand des Ternes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert spirituel de carême

Église Saint-Ferdinand des Ternes, le mardi 29 mars à 20:00

Le chœur de Saint‐Ferdinand accompagné par des élèves de la classe d’Orgue du Conservatoire Claude Debussy. Texte lu par le Père Stanislas Lemerle. Direction Jean‐François Hatton.

Entrée Libre

Concert spirituel Via Crucis de Franz Liszt et Chemin de Croix de Paul Claudel

2022-03-29T20:00:00 2022-03-29T21:30:00

