Yvelines

Église Notre-Dame des Armées, le dimanche 3 avril à 16:00

Programme : Stabat Mater de Pergolèse, Motets de Carême (Fauré, Casals, Gjeilo…). Direction : Priscille Nougayrède , organiste : Olivier Chardonnet.

Entrée libre

Concert spirituel de Carême proposé par les Petits Chanteurs de Saint-Charles. Église Notre-Dame des Armées 4, impasse des gendarmes 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T16:00:00 2022-04-03T18:00:00

