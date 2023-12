Concert Spirituals et Gospel-The Voice of Freedom Temple du foyer de l’âme Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert Spirituals et Gospel-The Voice of Freedom Temple du foyer de l’âme Paris, 27 janvier 2024, Paris. Le samedi 27 janvier 2024

de 18h00 à 20h00

.Tout public. gratuit sous condition tarif pré-réservation : 13€ tarif sur place : 15€ tarif étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans : 10€ moins de 10 ans : gratuit Concert Spirituals et Gospel de la chorale The Voice of Freedom The Voice of Freedom revient à Paris pour son incontournable concert de début d’année 2024 au temple du Foyer de l’âme ! Nos 40 choristes seront heureux de vous chanter des grands classiques du répertoire Gospel et Spirituals, et des interprétations de chants du monde, aux messages forts d’espoir et de liberté. Emotions garanties pour le premier concert de cette année ! En famille, entre amis, n’attendez plus pour réserver vos places, et venir partager de belles ondes musicales !!! Temple du foyer de l’âme 7 bis rue pasteur wagner 75011 Paris Contact : https://www.helloasso.com/associations/the-voice-of-freedom/evenements/concert-the-voice-of-freedom-samedi-27-janvier-2024-a-15h https://www.facebook.com/gospel.voice.of.freedom/ https://www.facebook.com/gospel.voice.of.freedom/ https://www.helloasso.com/associations/the-voice-of-freedom/evenements/concert-the-voice-of-freedom-samedi-27-janvier-2024-a-15h

Christine Phély Affiche du concert The Voice of Freedom du 27/01 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75011 Lieu Temple du foyer de l'âme Adresse 7 bis rue pasteur wagner Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Temple du foyer de l'âme Paris latitude longitude 48.8558320137001,2.36956201604082

Temple du foyer de l'âme Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/