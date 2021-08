Concert-spectacle « Speed-dating » Salle des fêtes, 18 septembre 2021, Saint-Saulve.

Concert-spectacle « Speed-dating »

Salle des fêtes, le samedi 18 septembre à 18:30

Un musicien classique absorbé par le sérieux de son instrument, un joyeux luron qui se promène au gré de ses envies et esquisse quelques pas de danse qui semblent n’avoir ni queue ni tête… Rien ne prédestinait ces deux-là à se rencontrer ! Qu’il est agaçant ce facétieux trublion ! N’a-t-il rien d’autre à faire que d’agacer les personnes réfléchies et concentrées ?! Qu’il est sérieux ce violoncelliste !! Il ne sait pas s’amuser et semble manquer de fantaisie !! Et si la magie de la rencontre permettait de se connaître mieux et d’aller au-delà des préjugés ? Speed-dating est une fable burlesque, poétique et drôle qui fait s’entrechoquer les clichés de façon ludique. En faisant dialoguer la danse urbaine et la musique classique de façon humoristique, c’est tout un autre référentiel qui se met en place ! A partir de 5 ans, venez découvrir en famille ces petits moments anodins qui rendent la rencontre possible et belle, au-delà de nos différences, avec la musique de Jean-Sébastien Bach comme fil conducteur ! Distribution : Aziz El-Youssoufi (danse), Claire Lamquet-Comtet (violoncelle) Durée : 45-50 min _L’Ensemble Hemiolia est en résidence au Grand Théâtre de Calais, et est soutenu par la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, la SPEDIDAM, l’Adami, les Eaux de Calais et Expert Juridique Santé Lille._

Pass sanitaire obligatoire pour tous les spectateurs de 18 ans et plus, port du masque obligatoire pour les 11-17 ans. Entrée gratuite sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Qui a dit que musique classique et danse urbaine ne faisaient pas bon ménage ? C’est ce que vous propose de découvrir « Speed-dating », une fable adaptée au jeune public burlesque, poétique et drôle.

Salle des fêtes 8 place Louis Maillard 59880 Saint-Saulve Saint-Saulve Nord



