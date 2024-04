Concert Spectacle Shamo Solo Bistrot associatif Le Nichoir Saint-Mathieu, samedi 20 avril 2024.

Shamo Solo est un jeune pilote dans la galaxie et il vous emmène à bord de son vaisseau spatial pour un voyage à travers le cosmos! A mi-chemin entre le concert de Reggae et le théâtre de rue, vous aurez votre rôle à jouer dans cette aventure! Équipé de sa LoopStation, de sa Trompette et de matériel ultra-sophistiqué, il fait danser les aliens aux quatre coins de l’Univers. Embarquez avec lui pour une épopée Reggae Galactique à la vitesse de la lumière! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 18:00:00

fin : 2024-04-20 01:00:00

Bistrot associatif Le Nichoir 10 Rue Principale

Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lenichoir@yahoo.com

