Concert spectacle, Primavera Flamenca Martigues, 17 avril 2022

2022-04-17 20:00:00 – 2022-04-17 01:00:00 Rond point de l'hôtel de ville La Halle de Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône – 18h30 : ouvertures des portes – placements des réservations.

– 20h-20h30 animation début de concert : danse avec “Los Gitanos del puerto”.

– 20h45-21h45 “Marina”.

– 22h-23h15 “Carnelita”.

– 23h30-1h “Los Banis”.



Possibilité de dîner sur place, sandwich chaud et froid, charcuterie iberique. L’hacienda vous propose noche de primavera flamenca (lundi sera férié).

Cette soirée ce déroulera avec 3 concerts de rumba flamenca dont les plus grand artistes de rumba espagnole : La Marina, Carnelita et Los Banis.

Rond point de l'hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues

