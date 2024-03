Concert-spectacle : Piano infinitus Église Saint-Justin Louvres, samedi 6 avril 2024.

Concert-spectacle : Piano infinitus Les élèves et professeurs de l’école municipale de musique et de danse vous convient à un concert de piano dans l’église Saint-Justin. Samedi 6 avril, 19h00 Église Saint-Justin Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T19:00:00+02:00 – 2024-04-06T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T19:00:00+02:00 – 2024-04-06T20:30:00+02:00

Au sein de cet édifice à l’acoustique exceptionnelle, venez profiter d’une expérience musicale unique avec la présence de deux pianos à queue.

Église Saint-Justin 4, rue Saint-Justin 95380 LOUVRES Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France

