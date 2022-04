Concert spectacle “Parfums d’escales” Saint-Benoît-du-Sault, 22 mai 2022, Saint-Benoît-du-Sault.

Concert spectacle “Parfums d’escales” Saint-Benoît-du-Sault

2022-05-22 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-22

Saint-Benoît-du-Sault Indre Saint-Benoît-du-Sault

Concert offert dans le cadre de l’opération Musique et Théâtre au Pays portée par le Conseil Départemental de l’Indre et la région Centre-Val de Loire. Le Duo Cziffra parle de Parfums d’Escales ”Nous décollerons de Russie pour nous poser en Hongrie, berceau de Franz Liszt et de György Cziffra. Vous pourrez admirer les Danses, les Valses, les Mazurkas, les Impromptus, les Polonaises, et des célèbres chants russes traditionnels. Nous transiterons par la la Pologne, la Norvège, l’Allemagne et la Suisse.. . Nous vous souhaitons Ludmilla et moi-même un agréable voyage”

Airs et danses slaves, folkloriques avec le duo Cziffra, Ludmilla Guilmault et Jean-Nöel Dubois pour piano solo et à 4 mains, mêlant musique classique et musique populaire.

+33 2 54 47 51 44

Concert offert dans le cadre de l’opération Musique et Théâtre au Pays portée par le Conseil Départemental de l’Indre et la région Centre-Val de Loire. Le Duo Cziffra parle de Parfums d’Escales ”Nous décollerons de Russie pour nous poser en Hongrie, berceau de Franz Liszt et de György Cziffra. Vous pourrez admirer les Danses, les Valses, les Mazurkas, les Impromptus, les Polonaises, et des célèbres chants russes traditionnels. Nous transiterons par la la Pologne, la Norvège, l’Allemagne et la Suisse.. . Nous vous souhaitons Ludmilla et moi-même un agréable voyage”

WWW.CLIC16.FR

Saint-Benoît-du-Sault

dernière mise à jour : 2022-04-15 par