Concert-Spectacle Notes in’Rennes Le Ponant Pacé, dimanche 14 avril 2024.

Concert-Spectacle Notes in’Rennes La troupe Notes in’Rennes chantera au profit de l’association Le Temps du Regard ! Dimanche 14 avril, 15h00 Le Ponant Sur réservation – Tarif plein : 15€ ; Réduit : 10€ (personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, étudiants, 12-16 ans) ; Gratuit : -12 ans

L’association Le Temps du Regard organise un concert le Dimanche 14 avril à 15h à la Salle du Ponant (35740 Pacé).

Pour l’occasion, les 160 choristes de la troupe Notes in’Rennes viendront chanter au profit de l’association. Un après-midi festif garanti !

N’oubliez pas de réserver votre place en cliquant sur le lien Helloasso ou en contactant l’association et rejoignez-nous pour partager ce moment musical à nos côtés !

Le Ponant 2 boulevard Dumaine de la Josserie Pacé 35740 La Bourdonnais Ille-et-Vilaine Bretagne

concert Notes in’Rennes

Le Temps du Regard