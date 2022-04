Concert-spectacle Mâchoires d’ânes et totems La Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Dans l’écrin de verdure de notre jardin, nous vous invitons à partager une expérience sonore inédite qui renvoie à l’essence et à l’esprit de la nature. Accompagnés d’instruments de musique sortis de la Préhistoire et du Moyen Age, le musicien Marti Uibo vous emmènera dans des contrées musicales imaginaires dans son spectacle « Mâchoire d’âne et totems ». Installés dans des transats, au cœur d’un dispositif de totems sonores, laissez-vous porter par cette expérience intérieure unique !

Sur réservation, gratuit

Vendredi 20 mai 2022 à 20h et 22h à la Ferme d’en Haut La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Flers Bourg Nord

2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T21:00:00;2022-05-20T22:00:00 2022-05-20T23:00:00

