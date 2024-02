CONCERT SPECTACLE « Les Escapades » avec Ablaye Cissoko Saint-Léons, dimanche 17 mars 2024.

18h A. Cissoko et C. Brotto à l’accordéon: l’album « Instant » croise la tradition mandingue et l’esprit de la valse européenne. La kora s’étale en harmoniques, l’accordéon improvise ses choeurs… Dès 8 ans. 6€/13€. Réservations 05 65 46 89 90.

« INSTANT » 18h- Espace Jean-Henri-Fabre

Griot de père en fils vivant à Saint-Louis-du-Sénégal, Ablaye Cissoko incarne la rencontre entre les traditions mandingues et la création contemporaine. Il s’est non seulement affirmé comme l’un des meilleurs joueurs de kora au monde, mais aussi comme un homme de rencontres, enregistrant tantôt avec le trompettiste allemand Volker Goetze, tantôt avec l’ensemble canadien Constantinople.

Aujourd’hui, c’est avec le polyinstrumentiste itinérant Cyrille Brotto, ici à l’accordéon, qu’il noue un dialogue. Dans leur sublime album Instant, se croisent la tradition mandingue et l’esprit de la valse européenne. Le duo franco-sénégalais nous entraîne dans un voyage spirituel, auquel la voix veloutée d’Ablaye Cissoko ajoute une touche aérienne.

Tout public dès 8 ans

Tarif de 6 € à 13 €

Jauge limitée à 200 pers.

Lien de la vidéo : https://youtu.be/UgEKTgOrT78

Réservation auprès de l’Agence d’Attractivité et du Développement touristique du Lévézou : 05 65 46 89 90 EUR.

