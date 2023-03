Concert – spectacle: Les Bubbey Mayse Conservatoire Musiques et théâtre Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Montélimar

Concert – spectacle: Les Bubbey Mayse Conservatoire Musiques et théâtre, 31 mars 2023, Montélimar . Concert – spectacle: Les Bubbey Mayse 5 rue Bouverie Conservatoire Musiques et théâtre Montélimar Drôme Conservatoire Musiques et théâtre 5 rue Bouverie

2023-03-31 – 2023-03-31

Conservatoire Musiques et théâtre 5 rue Bouverie

Montélimar

Drôme La puissance de quatre musiciennes, une musique engagée. Leur musique, chargée d’émotion, module ce répertoire venu d’Europe centrale et de l’Est avec finesse et modernité. Un spectacle d’une élégante folie. Conservatoire Musiques et théâtre 5 rue Bouverie Montélimar

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Montélimar Drôme Conservatoire Musiques et théâtre 5 rue Bouverie Ville Montélimar Departement Drôme Lieu Ville Conservatoire Musiques et théâtre 5 rue Bouverie Montélimar

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar /

Concert – spectacle: Les Bubbey Mayse Conservatoire Musiques et théâtre 2023-03-31 was last modified: by Concert – spectacle: Les Bubbey Mayse Conservatoire Musiques et théâtre Montélimar 31 mars 2023 5 rue Bouverie Conservatoire Musiques et théâtre Montélimar Drôme Conservatoire Musiques et théâtre Montélimar Drôme

Montélimar Drôme