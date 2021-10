Lailly-en-val Café 2 la mairie- Lailly-en-Val Lailly-en-Val Concert/Spectacle : Les Amuse-Gueules Café 2 la mairie- Lailly-en-Val Lailly-en-val Catégorie d’évènement: Lailly-en-Val

Un trio d’explorateurs de la chanson cabaret des années 20 à nos jours, au travers d’un répertoire éclectique, intime et convivial. Un moment à partager en musique et en textes, drôles, tristes, acides et touchants comme les personnages qu’ils décrivent. De Jean Yanne aux Nonnes Troppo, en passant par Juliette, Gilles, ou les Frère Jacques, une suite d’histoires et d’ambiances à une, deux ou trois voix, au son de la guitare. Des chansons comme des tranches de vie, à déguster sans modération ! Avec : Aimée Leballeur, Chant, Kazoo, Tambourin(chorégraphies acrobatiques si vraiment nécessaire) Daniel Prat, Chant, Flûte, Clavier (cascades et performances athlétiques en option) Pascal BARCOS, Guitare, Harmonica, Kazoo, Chant (mais pas tout en même temps) Spectacle proposé par l'(H)amac.

Voir http://cafe2lamairie.fr/

Assortiment sucré-salé de chansons à voir Café 2 la mairie- Lailly-en-Val 2 Rue de la Mairie, Lailly-en-val Lailly-en-val

