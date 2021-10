Concert – Spectacle “La ménagerie Foraine” Bouillancourt-en-Séry, 15 octobre 2021, Bouillancourt-en-Séry.

Concert – Spectacle “La ménagerie Foraine” 2021-10-15 17:00:00 – 2021-10-15 21:00:00

Bouillancourt-en-Séry Somme Bouillancourt-en-Séry

0 0 Le Glaassssss accueille entre 17h et 21h (en continue), un concert du groupe Antropia.

Dans le cadre du Projet Artistique et Culturel de Territoire mis en place en partenariat avec l’Atelier 231 de Sotteville-lès-Rouen, la communauté de Communes Aumale-Blangy sur Bresle et la ville de Blangy sur Bresle, Le Glaassssss et Bouillon de Printemps accueillent au Domaine de Bouillancourt le collectif Les Plastiqueurs en résidence de création de leur installation-spectacle ludique et interactive : La Ménagerie Foraine.

Ils seront présents entre le 4 et le 16 octobre 2021. Venez nombreux !

Représentation en continue de 17h à 21h pour tous, dès 3 ans – GRATUITE – PUBLIC

Infos : Samuel Gardès – Le Glaassssss (Groupement Libre d’Artistes et d’Amateurs Soudés Sensibles Sauvages Sensuels et Surtout Sympas)

06 80 73 76 78 (Samuel) – leglaassssss@gmail.com

©Le-glaassssss

