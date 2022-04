CONCERT SPECTACLE JEUNE PUBLIC ” CA ME PLAIT “

2022-07-19 19:00:00 – 2022-07-19 19:00:00 Au départ, il y avait l’envie commune de proposer un concert pour les enfants, un vrai : avec une belle matière pour façonner tout ça : Richard venait justement d’écrire 12 chansons.

12 chansons en soute et l’œil complice de Loïse Bosdevaix pour les mettre en scènes.

12 chansons valises où les mots résonnent dans les oreilles des enfants mais aussi des parents.

12 chansons pour s’évader le temps du concert, et vivre ensemble un moment unique…

Musique actuelle. Coucoucool présente « Ça me plaît » : un live interactif avec 2 artistes généreux au service d'un show bien ficelé : tout pour plaire ! La mise en scène est à l'image du concert : énergique et poétique.

