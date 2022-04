CONCERT SPECTACLE ‘I HAVE A DREAM’ Emberménil Emberménil Catégories d’évènement: Emberménil

Meurthe-et-Moselle

CONCERT SPECTACLE 'I HAVE A DREAM' Salle polyvalente Grande rue Emberménil

2022-05-07 20:30:00 – 21:30:00 Salle polyvalente Grande rue

Emberménil Meurthe-et-Moselle Emberménil La troupe vocale Fa-Mi-Do-Ré offre au public un concert spectacle pour marquer la journée nationale de commémoration des mémoires de la traite de l’esclavage et de leur abolition. L’événement se tiendra tout naturellement à côté du Musée de l’abbé Grégoire, ancien curé d’Emberménil qui a défendu les droits de l’Homme toute sa vie et à notamment lutté comme figure politique contre l’esclavage.

Une urne de la croix rouge servira à récolter les dons en solidarité avec le peuple ukrainien. Entrée libre. +33 3 83 71 20 57 Fa-Mi-Do-Ré

Salle polyvalente Grande rue Emberménil

