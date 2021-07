Genève Autre lieu Genève Concert – spectacle Flamenco Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Autre lieu, le dimanche 18 juillet à 19:00

Concert – spectacle ——————- Featuring Flamenco Roots ———————— ### Dimanche 18 juillet à 19h00 Nous avons la grande joie et le privilège de recevoir nouvellement Flamenco Roots: Miguel Calatayud (guitare), accompagné par Gema Arriaza (cante), Andrea « la Niña del Cabanyal et « Tete Martinez » (baile) pour nous offrir une soirée flamenco enflammée pour renouer avec le spectacle, la musique et la danse… [https://www.youtube.com/watch?v=jvnihAR_tbE&t=5s](https://www.youtube.com/watch?v=jvnihAR_tbE&t=5s) olé! Places limitées, participation: 35frs. pp Information et réservation: 022 548 37 33 / [info@espace-diamono.ch](mailto:info@espace-diamono.ch)

