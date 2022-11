CONCERT: SPECTACLE DU CŒUR Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges Pour une nouvelle année consécutive, la MJC organise le SPECTACLE, CONCERT et ENCHERES du Coeur au Profit des Restos du Cœur – Vendredi 16 décembre : 10h et 14h15 Spectacles pour les scolaires par la Compagnie des Jolies Mômes

à 20h30 : Concert – Chorale du Lycée Claude Gellée – Céline Wentzinger – Cordes de Novembre Venez nombreux avec des produits alimentaires et une participation financière. +33 3 29 82 12 59 http://mjcepinal.com/ Auditorium de la Louvière 11 rue de la louvière Épinal

