Munster 68140 EUR Concert spectacle 2022 du Chœur d’hommes de Giresbach-au-Val Nous sommes 25 choristes hommes, en première partie chant a capella traditionnel. En 2ème partie, musique ,danse chants par pupitres en duo, par quatuor accompagné également par des femmes. Première partie ensemble du chœur d’hommes composé de 25 choristes chant a capella traditionnel.

