Belforêt-en-Perche Château du Tertre Belforêt-en-Perche, Orne Concert-spectacle : Beethov’fun Château du Tertre Belforêt-en-Perche Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche

Orne

Concert-spectacle : Beethov’fun Château du Tertre, 18 septembre 2021, Belforêt-en-Perche. Concert-spectacle : Beethov’fun

Château du Tertre, le samedi 18 septembre à 20:00

Ludwig van Beethoven s’invite au château du Tertre pour passer une journée à la campagne. Inspiré par le programme de sa Symphonie pastorale, le quatuor franco-allemand présentera un portrait de l’homme et du compositeur sous certaines facettes peu connues avec une touche humoristique, un bouquet de sensations enjouées que le compositeur aurait pu ressentir à son arrivée en France.

15€, demi-tarif 7€, prix de soutien 25€ ou plus.

Concert-spectacle par le Freiburger Quartett au profit de la restauration du toit du Tertre Château du Tertre Le Tertre, Sérigny, 61130 Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Sérigny Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche, Orne Autres Lieu Château du Tertre Adresse Le Tertre, Sérigny, 61130 Belforêt-en-Perche Ville Belforêt-en-Perche lieuville Château du Tertre Belforêt-en-Perche