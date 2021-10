Concert-spectacle : “Barbara & Brel” par le trio Lou Casa – Samedi 16 octobre Salle polyvalente, 16 octobre 2021, Castelginest.

Salle polyvalente, le samedi 16 octobre à 20:00

Concert-spectacle interprété par le trio, Stéphane Gasquet : piano, orgue, tom bass, chœurs – Julien Aellion : basse électrique, chœurs – Marc Casa : chant, percussions, orgue, direction artistique. Dans ce concert, le trio “Lou Casa” mêle ses propres musiques et sensibilités actuelles aux répertoires croisés de Barbara et Brel. Des éclairages nouveaux sur des textes fins et prenants, leurs thèmes et leurs personnages, en écho à notre époque. Bandes sons, mots dits ou chantés, se mêlent aux influences musicales du trio. _« De toutes les évocations de Barbara, celle de Lou Casa est une des plus justes. »_ **_Le Monde_** Réservation des billets en ligne sur OU sur place le jour de la représentation.

Sur réservation

Salle polyvalente 4 Chemin des Barrières, 31780 Castelginest Castelginest Haute-Garonne



