2022-05-13 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-13 21:30:00 21:30:00

Montélimar Drôme Un concert dédié à la création, l’improvisation, l’arrangement, la recherche musicale et tous les répertoires innovants ou récents. conservatoire@montelimar-agglo.fr +33 4 75 00 77 50 https://www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/le-conservatoire-musique-et-theatre Théâtre intercommunal Emile Loubet Place du théâtre Montélimar

