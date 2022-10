CONCERT SPECTACLE « AMOUR D’AUTREFOIS » Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vende Fontenay ville d’art et d’histoire multiplie les partenariats pour vous faire découvrir le patrimoine et l’histoire de notre territoire, dans ses dimensions les plus variées. Avez-vous entendu parler du maraichinage, ou du migaillage ? Pratique d’éveil à l’amour et la sensualité des jeunes générations du temps jadis dans certaines campagnes de Vendée.

Le colportage de la fin du 20e siècle a complété l’approche du Docteur Baudouin (fin 19e s) et la Soulère en a construit un spectacle-conférence. Michel Gautier, ethnologue et auteur du libre les Amours d’Autrefois saura vous évoquer les rencontres qu’il a eues avec celles qui, devenues grand-mères, ont parlé de leur jeunesse ! Lieu : Théâtre Municipal. Sans inscription et gratuit. La Soulère propose d’entendre des témoignages authentiques et des chansons traditionnelles ! ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr +33 2 51 00 05 00 https://www.fontenay-le-comte.fr/espace-cassin Théâtre Municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte

