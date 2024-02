Concert spécial anniversaire du débarquement La rue Azeville, samedi 8 juin 2024.

Concert spécial anniversaire du débarquement La rue Azeville Manche

Le Chœur des Marins du Cotentin, né en 2003, composé de voix d’hommes, grâce à sa rigueur, à son travail, propose en plus de son répertoire de chants marins, cette année comme il y a 10 ans, un concert spécial DDay.

Exemples de chants Le partisan, Le chant des partisans, It’s a long way to Tipperary, Douce France, Le petit vin blanc, Amazing Grace, Mon amant de St Jean, Le jour le plus long, Fleur de Paris, Café au lait au lit, Les loups, Fanny de Laninon, Bella Ciao, Le petit bal perdu…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08

fin : 2024-06-08

La rue Batterie

Azeville 50310 Manche Normandie

