Concert Sparkle and Dust Le Champ Commun Augan, samedi 27 avril 2024.

Dust, la poussière, la terre. Car nous évoluons souvent dans les sables mouvants de nos peurs, de nos rages, de nos doutes… Sparkle. L’éclat, le scintillement. Car l’espoir se lit dans toutes les histoires.

L’une et l’autre. Nous sommes les deux. Et c’est vertigineux. Alicia Du Coustel et Arnaud Halet plongent avec tendresse et humour dans les soubresauts de l’âme humaine, portés par les mélodies envoûtantes et rythmes entêtants de chansons Indie Folk, reprises ou compositions. Un concert à la fois pétillant et mélancolique, une odyssée épique et sensuelle, où l’intime se mêle à l’universel !

À 21h Prix libre. .

Début : 2024-04-27 21:00:00

fin : 2024-04-27

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily

Augan 56800 Morbihan Bretagne estaminet@lechampcommun.fr

