Concert « Space is Silence » ZAC du Mont de Magny Gisors, samedi 10 février 2024.

Concert « Space is Silence » ZAC du Mont de Magny Gisors Eure

Jazz

Après 5 années passées à explorer les confins de l’univers dans la navette spatiale de la Fanfare XP du flûtiste Magic Malik, le guitariste Jonathan Joubert, enfin de retour sur Terre, présentera son nouveau projet en trio de compositions originales et de standards.

Dans l’esprit du jazz new-yorkais du XXIe siècle, le projet Space is Silence , nommé ainsi en hommage au peintre chinois Zao Wou-Ki, est le fruit d’un travail harmonique d’une décennie, du temps passé dans la Fanfare XP et des influences plus traditionnelles ayant marqué le parcours du guitariste Jonathan Joubert.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

