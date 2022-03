Concert soutien aux anti-autoritaires et antifascistes en Ukraine et en Russie La Dar Centre Social Autogéré Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Concert soutien aux anti-autoritaires et antifascistes en Ukraine et en Russie La Dar Centre Social Autogéré, 1 avril 2022, Marseille. Concert soutien aux anti-autoritaires et antifascistes en Ukraine et en Russie

La Dar Centre Social Autogéré, le vendredi 1 avril à 19:00

Plateau rap avec : Lansky Namek Dilome et Kaina Lynx Jungle chantée : Chunky Monkeys Prix libre, les bénéfices seront reversés à Operation Solidarity un réseau internationaliste d’entraide : [https://operation-solidarity.org/](https://operation-solidarity.org/) Les fonds vont en direction du Comité de résistance (anti-autoritaires antifascistes ukrainien.nes) et aux mouvements anti-guerre russes (via Anarchist black cross Moscou / St Petersbourg) Maximum de solidarité ! ♫♫♫ La Dar Centre Social Autogéré 127, rue d’Aubagne 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T19:00:00 2022-04-01T23:30:00

